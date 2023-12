Ein internationales Gericht hat Guatemala wegen Verletzungen der Rechte einer indigenen Gemeinde durch die Zulassung einer Nickelmine auf deren Gebiet verurteilt. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IAGMR) in Costa Rica forderte Guatemala am Freitag auf, der Maya-Q'eqchi'-Gemeinde von Agua Caliente einen Landtitel zu übertragen und sie für Verletzung einer Reihe von Rechten zu entschädigen. Der mittelamerikanische Staat müsse eine Studie in Auftrag geben, um über die ökologischen und sozialen Folgen aufzuklären, und die Gemeinde zum Betrieb der Mine befragen.

15.12.2023 23:38