Das Minenjagdboot «Fulda» der Deutschen Marine soll samt Besatzung in den kommenden Tagen ins Mittelmeer verlegt werden. «Damit erfolgt eine Vorausstationierung für eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einem multinationalen Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus», teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums auf Anfrage mit. Durch diesen Schritt werde Zeit gespart, um die Fähigkeiten der «Fulda» schnell in den Einsatz zu bringen, sobald die durch die Bundesregierung dafür bestimmten Voraussetzungen erfüllt seien.