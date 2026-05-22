Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellte sich überraschend auf. Der Ifo-Index stieg im Mai leicht um 0,4 Punkte auf 84,9 Prozentpunkte, während Analysten einen Dämpfer erwartet hatten. Was manche Ökonomen als Lichtblick werten, sehen andere nur als Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Denn mit dem Iran-Krieg steht das erhoffte Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr bereits auf der Kippe.