«Wir haben eine gemeinsame Verantwortung», sagte Tonne. «Und die lautet: Mit den Ängsten der Kolleginnen und Kollegen in den Werken darf man nicht spielen.» Werksschliessungen und wegfallende Arbeitsplätze seien keine Zukunftsstrategie, kritisierte er. «Erst mal geht es doch darum, dass man eine Idee auf den Tisch legt, die Lust darauf macht, Autos von VW zu kaufen.» Bisher höre man aber immer nur von Schliessungen, Rückschritten und Streichungen./tst/DP/mis