Zuvor hatte ein Polizeisprecher bestätigt, dass 204 Leichen an der Unglücksstelle geborgen worden seien. Wie viele der Opfer dabei am Boden ums Leben kamen, blieb zunächst unklar. Er sprach von mindestens 40 Verletzten. Das Flugzeug der Gesellschaft Air India hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt, unbestätigten Berichten zufolge setzte der Pilot kurz vor dem Unglück einen Notruf ab./dg/DP/men