Nach Einschätzung von Gewessler ist auch die nächste Regierung - in Österreich wird in sechs Wochen gewählt - an den Plan gebunden. «Wir haben in diesem Fall ein sehr festes, sehr deutliches und auch sehr striktes europäisches Regime», sagte die Ministerin. Es drohten unter anderem Strafzahlungen, wenn man das Klimaziel nicht erreiche.