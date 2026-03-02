Taskforce beobachtet Märkte

Die Bundesregierung habe deshalb ihre Krisenmechanismen reaktiviert. Man habe wieder die Taskforce ins Leben gerufen, die schon zu Zeiten der Gasmangellage aktiv gewesen sei, sagte Reiche. Diese soll die Lage mehrfach am Tag diskutieren und beobachten und könne gegebenenfalls Massnahmen ableiten. Eingriffe in den Markt seien derzeit aber nicht geplant. Diese «macht man erst dann, wenn sie absolut unvermeidbar sind», so Reiche.