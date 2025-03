Das Schiff war führerlos nach Süden abgedriftet, nachdem es am Montagfrüh nahe der Mündung des Flusses Humber mit dem Tanker «Stena Immaculate» kollidiert und in Brand geraten war. Zeitweise wurde befürchtet, es könne sinken oder auf Grund laufen. Es brenne weiterhin, hiess es in der Mitteilung des Verkehrsministeriums. Trotzdem sei ein Schlepptau angebracht worden.