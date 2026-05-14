Starmer gab sich in einem Antwortschreiben an Streeting betont sanft. Er bedauere den Rücktritt sehr, schrieb der Regierungschef. Er lobte zudem die Arbeit seines bisherigen Gesundheitsministers zur Sanierung und Reform des staatlichen Gesundheitsdiensts NHS und äusserte die Hoffnung auf künftige Zusammenarbeit. Es gebe einen Kampf um die «Seele der Nation», der geführt werden müsse, so Starmer. Dazu gehöre auch das Versprechen, «das Chaos hinter uns zu lassen, das bei der vergangenen Wahl vom britischen Volk ganz und gar abgelehnt wurde».