Burnham sei die richtige Person, um die notwendigen Reformen im Land anzustossen, schrieb der Labour-Abgeordnete von Makerfield, Josh Simons, auf X. Deswegen habe er sich entschieden, sein Mandat niederzulegen, um ihm die Rückkehr ins Parlament und damit den Sprung in den Regierungssitz zu ermöglichen. Der Bürgermeister hatte Anfang des Jahres schon einmal versucht, sich um ein Mandat zu bewerben. Doch das Exekutivkomitee der Partei, zu dem auch Starmer gehört, hatte ihm den Weg versperrt.