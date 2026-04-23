Beim Diagnostik-Geschäft lastete zusätzlich eine Preisreform in China auf der Entwicklung. Dieser Effekt hatte bereits im vergangenen Jahr die Performance der Sparte gedämpft. Wie Schinecker nun vorhersagt, dürfte die zweite Jahreshälfte besser ausfallen. Insgesamt sei er aber sehr zufrieden, dass der China-Effekt bereits im zurückliegenden Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachgelassen habe. «Man sieht also bereits, dass der Trend in die richtige Richtung geht», so der Firmenchef.