Bis Ende Juni beliefen sich die Erträge der Mirabaud-Gruppe laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf 143,5 Millionen Franken, nach 147,6 Millionen in der Vergleichsperiode. Leicht zugenommen haben dabei die Erträge aus Provisionen und Handelsgeschäften, welche sich auf 104,3 Millionen nach 103,0 Millionen beliefen. Im Zinsgeschäft waren die Erträge hingegen rückläufig.