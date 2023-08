Mirabaud habe sich zu einem Vergleich bereit erklärt, womit sich die Busse auf einen Betrag 3,02 Millionen Dollar von 3,90 Millionen reduziert habe, heisst es in einer Mitteilung der Dubai Financial Services Authority (DFSA) von Anfang August. Das Webportal "Inside Paradeplatz" hatte am Freitag über die Busse berichtet.