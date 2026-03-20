Grössere Bewegungen bei den Geldflüssen wegen dem Iran-Krieg habe Mirabaud noch nicht beobachtet, sagte Vial. Für die Privatbank liege die Priorität derzeit in der Sicherheit der Mitarbeitenden, aber auch in der Kontinuität der Dienstleistungen. «Unser Büro in Dubai ist weiterhin voll funktionsfähig, wobei die Teams gemäss den lokalen Empfehlungen sowohl vor Ort als auch im Homeoffice tätig sind.»