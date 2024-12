«Herr Guillemot hat den Vorsitz des Verwaltungsrats von Yves Mirabaud übernommen», teilte die Gruppe mit. Guillemot hat sein Amt bereits am 1. Januar 2024 angetreten, erklärte die Bank auf Nachfrage. Wie es in dem Communiqué weiter hiess, war Guillemot zusammen mit Bruno Houdmont auf Anfang 2024 in den Verwaltungsrat berufen worden, am 1. März folgte dann noch Natacha Polli.