Man habe sich im ersten Semester weiterhin auf die Schwerpunktmärkte Schweiz, Europa, den Nahen Osten und Lateinamerika konzentriert, so Mirabaud. So sei die Konsolidierung der europäischen Buchungszentren-Aktivitäten in Luxemburg abgeschlossen und eine Niederlassung in Lausanne eröffnet worden. Man habe zudem weiter in die Modernisierung der technologischen Infrastruktur investiert.