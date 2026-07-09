Er sollte entscheidend zu einem Sieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen im November beitragen - nun steigt er aus dem Rennen aus: Graham Platner will seine Kandidatur für einen Sitz im US-Senat nach Vorwürfen der Vergewaltigung und aggressiver Übergriffe gegen Partnerinnen zurückziehen. Das teilte der politische Quereinsteiger in einem Video auf der Plattform X mit. Platner hatte die Vorwahl in Maine Anfang Juni deutlich gewonnen und galt als Schlüsselkandidat der Demokraten für die «Midterms» im November.