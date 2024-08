Eine Falcon 9-Rakete von SpaceX soll die Dragon-Kapsel mit den vier Raumfahrern am kommenden Montagfrüh vom Kennedy Space Center in Florida ins All bringen. Neben Isaacman und dem Piloten Scott Poteet werden zwei Mitarbeiterinnen von SpaceX an Bord sein: Sarah Gillis ist bei SpaceX für die Astronautenausbildung zuständig, Anna Menon arbeitete zuvor bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa.