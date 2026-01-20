Es ist bereits der vierte Anlauf aus dem EU-Parlament innerhalb von rund einem halben Jahr für eine Absetzung der Kommission unter Führung von Präsidentin Ursula von der Leyen. Für ein erfolgreiches Misstrauensvotum bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, die aller Voraussicht nach nicht zustande kommen wird. Die Debatte am späten Montagabend stiess auf bedeutend weniger Interesse als diejenigen zuvor - nur wenige Abgeordnete waren anwesend. Nicht einmal der Fraktionsvorsitzende der Initiatoren des Antrags, Jordan Bardella von der PfE, beteiligte sich. Auch Kommissionschefin von der Leyen war nicht anwesend./vni/DP/zb