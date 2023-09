Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) will den Grenzschutz im Tessin verstärken. Um die Flüchtlingsströme zu bewältigen, wurde nun zusätzliches Personal aus der Deutschschweiz an die Südgrenze verlegt, wie das BAZG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag bestätigte.

24.09.2023 13:03