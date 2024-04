Die Basler Bevölkerung hat am Sonntag Mustafa Atici (SP) in die Regierung gewählt. Somit konnte die SP ihren Sitz in der Exekutive nach der Wahl von Beat Jans in den Bundesrat verteidigen. Mit Atici schafft erstmals ein Migrant den Einzug in die Basler Exekutive.