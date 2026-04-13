Bei AAS Goldair handelte es sich um ein Joint Venture zweier Firmen. Mit der AAS trugen Angestellte und der VPOD im vergangenen Sommer in einem anderen Fall einen Konflikt aus. Die AAS betreute als Bodenabfertiger unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot und GP Aviation und kündigte das Ende der Station Zürich an. Nach einem Warnstreik gestand die Firma den Angestellten einen Sozialplan zu. An der Schliessung hielt der Bodendienstleister fest.