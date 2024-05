461 Mitarbeitende einer Nestlé-Fabrik in Kanada sind in einen Streik getreten. Die Angestellten der Produktionsstätte in Toronto, die dort KitKat, Smarties, den vor allem im angelsächsischen Raum bekannten Schokoriegel Aero sowie Produkte der kanadische Marke Coffee Crisp herstellen, verlangen unter anderem Verbesserungen bei der beruflichen Vorsorge.