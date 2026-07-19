Kernenergie soll demnach weiterhin Teil der Energiezukunft Südafrikas sein. Bis 2039 will das Land zusätzliche Kernkraftkapazitäten in Höhe von 5,2 GW erschaffen, auch wenn es innerhalb der südafrikanischen Öffentlichkeit Bedenken angesichts der Pläne gibt. In den vergangenen Jahren hat das Land mit extremen Stromausfällen gekämpft. Kernenergie wird von der Regierung als Baustein bei der Herstellung einer verlässlichen Energieversorgung gesehen. Derzeit ist Südafrikas Stromversorgung noch stark von Kohle abhängig. Langfristiges Ziel der Regierung ist es, bis 2050 die Stromerzeugung grösstenteils ohne fossile Brennstoffe leisten zu können./fm/DP/zb