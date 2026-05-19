Anfang Mai hatte IAV die Belegschaft über die Pläne informiert, bis Mitte 2027 an den deutschen Standorten rund 1400 Stellen abzubauen. Der Berliner Stammsitz mit rund 1250 Beschäftigten soll dann geschlossen werden. Der Standort Gifhorn könnte dagegen sogar gestärkt werden: Den Berliner Mitarbeitenden bietet IAV einen Wechsel nach Gifhorn an. Für die IG Metall sei das aber «keine ernsthafte Option», hiess es.