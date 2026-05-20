Laut IG Metall beteiligten sich rund 500 TKE-Beschäftigte an der Aktion vor der Konzernzentrale. Sie fand im Rahmen eines weltweiten «Aktionstags» statt. Dabei hätten die beteiligten Gewerkschaften von Kone verbindliche Zusagen etwa zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten oder zur Einhaltung aller Mitbestimmungsrechte gefordert, so die Gewerkschaft. Die IG Metall nannte den Aktionstag den «Anfang» eines gemeinsamen internationalen Engagements für faire Bedingungen und den Schutz der Beschäftigtenrechte.