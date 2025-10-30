Der 50-köpfige Vorstand von Junts hatte sich schon am Montag für ein Ende der Zusammenarbeit mit der Regierung Sánchez ausgesprochen und die Mitgliederbefragung angesetzt. «Wir gehen in die Opposition», hatte Puigdemont verkündet. «Wir werden nicht denen helfen, die Katalonien nicht helfen.» Zur Zukunft der Sozialistischen Partei (PSOE) von Sánchez sagte er: «Sie werden vielleicht an der Macht bleiben, sie werden aber nicht regieren können.»