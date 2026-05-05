Doris Fisher, Mitgründerin der Modekette Gap, ist tot. Fisher sei im Alter von 94 Jahren in San Francisco gestorben, teilte das Unternehmen mit. «Sie hinterlässt ein Vermächtnis, das verändert hat, wie die Welt einkauft, und der Fusion von wirtschaftlichem Erfolg und philanthropischem Zweck neue Bedeutung gegeben hat», hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens.