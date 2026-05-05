Die 1931 in San Francisco geborene Fisher hatte 1969 gemeinsam mit ihrem 2009 gestorbenen Ehemann Don in ihrer Heimatstadt «The Gap» eröffnet, einen Laden für Jeans und Schallplatten. Über die Jahrzehnte wurde daraus ein milliardenschweres weltweites Mode-Imperium. Die Philosophie: Das Shoppen sollte einfach und entspannt sein, die Kleidung locker.
Mit ihrem Mann hatte Fisher drei Söhne. Das Paar sammelte Kunst und setzte sich für die Verbesserung der Schulbildung in den USA ein./cah/DP/jha
(AWP)