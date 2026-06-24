Doch der Bundesrat tue das Gegenteil. Am selben Tag, an dem er der Bevölkerung eine Steuererhöhung verkünde, wolle er 540 Millionen Franken an bereits kommunizierten Sparmassnahmen rückgängig machen. Es handle sich dabei um Kürzungen, die unter anderem den Verwaltungsapparat betroffen hätten. Für die Verwaltung sei beim Bund also Geld vorhanden, für die Armee hingegen nur eingeschränkt. Dieses Vorgehen ist laut FDP sicherheitspolitisch verantwortungslos.