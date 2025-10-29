Die Mitte-Partei fordert vom Bundesrat Verbesserungen bei der innerstaatlichen Umsetzung der ausgehandelten Europaverträge. Das Verhandlungsergebnis bezeichnet sie als «Schritt zur Stabilisierung der Beziehungen» zwischen der Schweiz und der EU. Zum einfachen oder doppelten Mehr bei einer allfälligen Abstimmung nimmt die Partei nicht Stellung.