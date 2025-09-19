Ihre Ernennung gab Albert Rösti, der Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Freitag bekannt. Das Bakom ist zuständig für Medien und Telekommunikation. Die 45-jährige Bündnerin Luzio war nie in der Medienbranche tätig. Rösti bevorzugte jemand Externes.
In der Partei begleitete sie als enge Mitarbeiterin des damaligen Präsidenten Gerhard Pfister den Namenswechsel von CVP in Mitte. Ihr Führungsstil im Parteisekretariat wurde als problematisch kritisiert. Medien schrieben von einem «Klima der Angst».
Eine von Mitte-Frauen veranlasste externe Untersuchung kritisierte Luzio scharf. Ein vom Präsidium beigezogener alt Bundesrichter fand keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten. Im Mai kündigte Luzio den Rücktritt vom Parteiamt an.
(AWP)