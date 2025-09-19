Misstöne im Mitte-Sekretariat

In der Partei begleitete sie als enge Mitarbeiterin des damaligen Präsidenten Gerhard Pfister den Namenswechsel von CVP in Die Mitte. Im Parteisekretariat kam es unter ihr zu Misstönen. Ihr Führungsstil wurde als problematisch kritisiert. Mitarbeiter sprachen von einem ruppigen Umgangston. Die Fluktuationsrate war hoch. Medien schrieben von einem «Klima der Angst».