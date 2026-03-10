SP-Ständerätin Eva Herzog (BS) hält klar fest, dass am Wochenende über eine klar formulierte Vorlage abgestimmt worden sei, über die Einführung der Individualbesteuerung, und nicht nur über den Grundsatz, dass die Heiratsstrafe abzuschaffen sei, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.