Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat am Samstag am Sommerparteitag in Sursee LU die rund 300 Delegierten auf die letzten vier Monate im Wahlkampf eingestimmt. In Zeiten, in denen vermeintlich Sicheres unsicher geworden sei, sei die politische Mitte wichtiger denn je.

24.06.2023 13:34