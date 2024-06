In Bulgarien hat das bis März mitregierende prowestliche Bündnis Gerb-SDS erwartungsgemäss die vorgezogene Parlamentswahl am Sonntag klar gewonnen. Das Mitte-Rechts-Bündnis mit dem einstigen Ministerpräsidenten Boiko Borissow an der Spitze erhielt 24,68 Prozent der Stimmen, wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) nach Auszählung von 99,3 Prozent der Stimmen am Montagabend in Sofia mitteilte. Damit schnitt Gerb-SDS als mit Abstand stärkste politische Kraft ab. Das Bündnis kann aber mangels absoluter Mehrheit nicht alleine regieren.