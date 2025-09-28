Der Eigenmietwert besteuere ein nicht vorhandenes Einkommen, erklärte Bischof in einer ersten Reaktion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das sei europaweit einzigartig. Zum Erfolg gereichte es der Vorlage nach jahrelangem Hin und Her wegen ihrer Ausgewogenheit, schätzte der Ständerat.