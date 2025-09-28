Der Eigenmietwert besteuere ein nicht vorhandenes Einkommen, erklärte Bischof in einer ersten Reaktion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das sei europaweit einzigartig. Zum Erfolg gereichte es der Vorlage nach jahrelangem Hin und Her wegen ihrer Ausgewogenheit, schätzte der Ständerat.
Die Abzugsmöglichkeiten für Wohneigentümerinnen und -eigentümer seien nämlich auch abgeschafft worden. Darunter fällt für den Politiker der Steuerabzug für Schulden ins Gewicht. Dieser sei quer in der Steuerlandschaft gestanden.
Der Schuldenabzug nämlich habe jene belohnt, die Schulden machten. Wer Schulden amortisierte, sei hingegen bestraft worden. Mit dem sonntäglichen Volksentscheid sei dieses Kapitel beendet.
(AWP)