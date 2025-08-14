Bei den Unterkategorien der offenen Publikumsfonds gab es starke Zuflüsse vor allem bei Aktienfonds (8,4 Milliarden Euro) und bei Rentenfonds (10,3). Geldmarktfonds flossen 1,8 Milliarden Euro zu. Mischfonds verzeichneten Zuflüsse von 0,2 Milliarden Euro. Mischfonds können sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Anleihen investieren. Aus Immobilienfonds flossen 1,6 Milliarden Euro ab. Im Vorquartal waren die Abflüsse noch etwas höher gewesen.