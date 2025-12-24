awp Finanznachrichten AG Sihlquai 253 Postfach 8031 Zürich Telefon: +41 43 960 57 00 E-Mail: redakt@awp.ch Internet: www.awp.ch Geschäftsführung: Christoph Gaberthüel Chefredaktion: Rolf Arpagaus, Reto Wäckerli
Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf MESZ.
Die mit «awp international» gekennzeichneten Meldungen stammen von unserer Partneragentur dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH, Frankfurt am Main.
Alle Meldungen werden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Für Verzögerungen, Irrtümer, Fehler und Unterlassungen wird jedoch keine Haftung übernommen. Kopien, Nachdrucke oder sonstige Vervielfältigungen bedürfen der Genehmigung von AWP.
Der News-Service enthält Meldungen, die mit Hilfe von algorithmischen respektive KI-basierten Systemen produziert werden. Für automatisch erzeugte Meldungen gelten bei AWP die gleichen journalistischen Prinzipien wie für von Redaktorinnen und Redaktoren erstellte Nachrichten.
(AWP)