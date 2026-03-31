Der Stratege kam gemeinsam mit seinen Kollegen Evelyne Gomez-Liechti und Masayuki Nakajima schnell zu dem Schluss, dass die Bedrohung der Energieversorgung und der daraus resultierende Ölpreisschock stark genug sein könnten, um Zentralbanken zu Zinserhöhungen zu zwingen - eine Einschätzung, die damals noch nicht in den Märkten eingepreist war. Diese frühe Positionierung erwies sich als treffend und profitabel: Einen Monat nach Kriegsbeginn haben sich die Markterwartungen von zwei Zinssenkungen in Grossbritannien hin zu fast drei Zinserhöhungen gedreht - eine massive Verschiebung, die einen der stärksten Anleiheausverkäufe seit Jahren auslöste.