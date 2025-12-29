Mobilezone habe den Verkauf des deutschen Geschäfts abgeschlossen, nachdem das Bundeskartellamt Anfang November dem Vorhaben zugestimmt habe, teilte die Gruppe am Montagabend mit. Mit dem Vollzug der Transaktion gehe das gesamte deutsche Mobilezone-Geschäft an Freenet über.
«Wir sind glücklich, mit dem Vollzug der Transaktion unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen definitiv in guten neuen Händen zu wissen und blicken nun fokussiert auf unseren Heimmarkt Schweiz», wird der exekutive Verwaltungsratsdelegierte Markus Bernhard in der Mitteilung zitiert.
Dank eines guten Geschäftsverlaufs in der Schweiz erwartet Bernhard, dass das für 2025 auf 12,5 bis 13,0 Prozent erhöhte EBIT-Ziel im Schweizer Heimmarkt erreicht wird. Demgegenüber hat Mobilezone im Zuge des Verkaufs in Deutschland die Gruppen-EBIT-Guidance für 2025 sistiert.
Die Zukunft von Mobilezone liegt nun am Schweizer Markt. Hier will Bernhard laut den Angaben Chancen nutzen und die Marktposition weiter stärken.
