Marktchancen in der Schweiz

Dank eines guten Geschäftsverlaufs in der Schweiz erwartet Bernhard, dass das im August für 2025 auf 12,5 bis 13,0 Prozent erhöhte EBIT-Ziel im Schweizer Heimmarkt erreicht wird. Davor wurde mit einer Marge im Bereich von 11,0 bis 12,0 Prozent gerechnet. Demgegenüber hat Mobilezone im Zuge des Verkaufs in Deutschland die Gruppen-EBIT-Guidance für 2025 sistiert.