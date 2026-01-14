Der Bundesrat hätte eigentlich vorschreiben wollen, dass Mobilfunknetze bei Stromausfällen bis zu drei Tage lang und auch bei wiederholten Abschaltungen funktionieren müssen. Die Telekombranche und Wirtschaftsverbände hätten diese Vorgaben in der Vernehmlassung jedoch als zu aufwändig und schwer umsetzbar kritisiert, schrieb er nun.