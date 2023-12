Der französische Mobilfunkbetreiber Iliad würde sein italienisches Netz gern mit dem des britischen Konkurrenten Vodafone zusammenlegen. An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollten beide Seiten je die Hälfte der Anteile halten, teilte Iliad am Montag in Paris mit. Zudem will sich Iliad das Recht sichern, seine Beteiligung jährlich um zehn Prozentpunkte aufzustocken. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Franzosen den Briten nach eigenen Angaben unterbreitet. Im vergangenen Jahr war Iliad mit einer Übernahmeofferte für Vodafones Italien-Geschäft abgeblitzt.

18.12.2023 10:36