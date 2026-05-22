Im April war bereits bekannt geworden, dass Süssli im Verwaltungsrat der liechtensteinischen Privatbank Kaiser Partner Einsitz nimmt. Der ehemalige Armeechef hat ausserdem politische Ambitionen: So will er im Herbst 2027 als FDP-Vertreter für einen Nationalratssitz im Kanton Luzern antreten, wie er in den Medien erklärte.