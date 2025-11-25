Der Immobilienfonds erzielte im abgeschlossenen Jahr einen Gewinn von fast 47 Millionen Franken nach 34 Millionen im Jahr davor, wie die Mobiliar am Dienstagabend mitteilte. Das aus 23 Liegenschaften bestehende Portfolio wurde in der Bewertung per Ende September 2025 insgesamt um 2,5 Prozent aufgewertet und verfügt laut den Angaben neu über einen Gesamtwert von rund 1,2 Milliarden Franken. Der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil erhöhte sich dadurch auf 139,14 Franken.