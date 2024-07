In der Forschung zeigen die Tools des Mobiliar Labs auf, in welchem Ausmass sich die Klimaveränderung in der Schweiz auf Hochwasserschäden auswirkt und welche Gewässer an welchen Abschnitten besonders stark reagieren. Die wichtigste Erkenntnis daraus sei: Sobald die Hochwasser nur leicht über die bekannten Höchstwerte hinausgehen, steigen die Schäden sprunghaft an.