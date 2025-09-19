Da die Aktien zum sogenannten Initial Public Offering (IPO) von der Mobiliar und dem Verlagshaus Ringier kommen, dürfte auch Ringier den Anteil um 10 Prozentpunkte reduziert haben. Basierend auf dem Ausgabepreis von 46 Franken je Aktie fliessen damit beiden Unternehmen rund 451 Millionen Franken zu.