Die Mobiliar versucht die Unwetterrisiken mittels Prävention zu reduzieren. So seien seit 2019 über das Genossenschaftsengagement 16 Feuerwehrstützpunkte mit mobilen Deich-Systemen ausgerüstet und die in mehreren Städten lancierten Schwammstadt-Projekte unterstützt worden, so Rodoni. Im laufenden Jahr will die Gruppe weitere Deiche im Wert von 1,9 Millionen Franken ausliefern.