Das Centre Patronal übernehme die im Bereich Outsourcing von HR-Services und Pensionskassenverwaltung tätige Trianon, teilte die Mobiliar weiter mit. Damit will der 1940 in der Waadt gegründete Verband das Angebot für Unternehmen ausbauen und die Marktposition in der Deutschschweiz und der Romandie stärken. Die rund 220 Beschäftigten von Trianon sollen zu den aktuellen Konditionen übernommen werden.