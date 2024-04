Bexio bleibt bei der Mobiliar

Bereits früher hatte sich die Mobiliar von der Beteiligung an der Buchhaltungssoftwarefirma Klara getrennt, die nun im Besitz der Post ist. Und letzten Dezember übertrug man die Mehrheit an der Vermietungsplattform Flatfox an die Swiss Marketplace Group (SMG), an der die Mobiliar nebst Ringier und der TX Group beteiligt ist.